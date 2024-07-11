Туда, где близко и дешево: Эксперт рассказал, куда едут ростовчане, чтобы спастись от жары

Середина лета подбирается к своему «экватору». Все больше ростовчан уезжают в отпуск, чтобы немного передохнуть от повседневных хлопот и жаркого ростовского лета.
О том, куда чаще всего едут отдыхать жители южного города, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» (на волне 89,8 FM).
ТУДА, ГДЕ БЛИЗКО.
— Для всех жителей области стала полной неожиданностью аномальная жара этим летом, когда в тени термометр показывает +41 градус. И это заставляет дончан в первую очередь выезжать на морские курорты, чтобы хоть как-то охладиться.
Многие отдают предпочтение отелям с бассейнами от трех звезд и выше, чтобы там были кондиционеры в номерах. Главными направлениями ростовчан по-прежнему остаются Крым, Геленджик, Анапа, Сочи и Абхазия.
Учитывая, что билетов на поезд в Адлер нет до конца августа, людям приходится ехать на собственных автомобилях или туристических автобусах туда, куда недалеко. Поэтому дончане едут и в Лазаревское, и в Анапу, и в Новороссийск, и в Крым, и на курорты Азовского побережья.
По словам директора сети турагентств «Розовый слон», цены за год выросли на 15 — 20 процентов в первую очередь на отели четыре — пять звезд. А в отелях, где одна, две или три звезды, — на 10 процентов.
ЕГИПЕТ ДЕШЕВЛЕ.
Если же брать дальнее зарубежье, то последние 30 лет номером один для ростовчан остается Турция. С огромным отрывом от нее идут Египет и Арабские Эмираты. Хоть в ОАЭ сейчас и жарко, но цены там ниже, чем в Турции.
— Это связано с тем, что уровень сервиса у турков выше, зарплаты — тоже высокие. Горничные в Турции получают на 70 процентов больше, чем их коллеги в Египте. К тому же в ОАЭ и Египте отели работают весь год, а в Турции можно купаться от одного до шести месяцев.
К примеру, семья с двумя детьми в Египте может найти пятизвездочный отель на неделю за 250 тысяч рублей, где все будет включено. В Турции такой же отдых стоит уже 350 тысяч. А для многих ростовских семей разница в сто тысяч рублей является огромной: в целях экономии едут в ОАЭ и Египет.
В ТАИЛАНДЕ СЕЙЧАС ПРОХЛАДНО.
Также популярно Королевство Таиланд. Впервые в истории юга России в этом году туда полетел прямой рейс из Сочи. По словам эксперта, каждые десять дней туда улетают свыше 400 человек. А все потому, что в тропическом королевстве намного холоднее, чем в Ростове в эти дни.
— Там сейчас +31 градус и кругом тень. Поэтому, если хотите охладиться, нужно лететь в Таиланд.
Экзотические же направления для отдыха начнут продаваться с осени. Пока же спрос на них мал.
— Добираться, к примеру, до Кубы ростовчанам придется с пересадками несколько суток. А осенью такой длинный путь дается намного легче. Также теперь из аэропорта Минеральных вод запустили регулярные рейсы на Шри-Ланку, а раньше он был только один и на Новый год.
ГОРЫ И ЭКСКУРСИИ.
Кроме того, те люди, которым противопоказана жара, отправляются в горы.
— Самые богатые и умные едут в Сочи: чтобы и в горах побыть, и в море искупаться. А кто хочет сэкономить деньги, кому не интересно море, едут в Архыз, Домбай и Приэльбрусье. Там сейчас на улице прекрасные +20 градусов на высоте три тысячи метров. И хотя кататься на лыжах, конечно, сейчас не получится, но полюбоваться видами и подышать воздухом можно.
Также есть и экскурсионные туры.
— Хотя на экскурсии в туристических агентствах рекомендуют ездить весной или осенью. Но у многих дончан отпуска летом. Поэтому люди по страшной жаре сейчас едут в Москву, Казань и Питер, где не так жарко.