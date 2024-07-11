Туда, где близко и дешево: Эксперт рассказал, куда едут ростовчане, чтобы спастись от жары

— Это связано с тем, что уровень сервиса у турков выше, зарплаты — тоже высокие. Горничные в Турции получают на 70 процентов больше, чем их коллеги в Египте. К тому же в ОАЭ и Египте отели работают весь год, а в Турции можно купаться от одного до шести месяцев.