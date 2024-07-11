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Аксенов отчитал «Крымэнерго» из-за жалоб крымчан

В «Крымэнерго» плохо работают «горячие линии» — Аксенов.

Источник: Комсомольская правда

В ходе встречи с руководством «Крымэнерго» Глава Крыма Сергей Аксенов отчитал чиновников за жалобы на работу «горячих линий» этой организации. Из Евпатории, Бахчисарайского района и Симферополя поступают жалобы жителей полуострова на отсутствие своевременной реакции «Крымэнерго» на звонки граждан, говориться в материале «Вести-Крым».

«Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц», — заявил глава Крыма.

Сотрудникам Евпаторийского РЭС теперь грозит служебное расследование по поручении Главы Республики. Аксенов потребовал наладить связь с гражданами и своевременно отвечать на все обращения. Руководителям ресурсоснабжающих организаций поручено в кратчайшие сроки связаться с гражданами, чьи обращения не получили должного внимания.