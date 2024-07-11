Аксенов отчитал «Крымэнерго» из-за жалоб крымчан

В ходе встречи с руководством «Крымэнерго» Глава Крыма Сергей Аксенов отчитал чиновников за жалобы на работу «горячих линий» этой организации. Из Евпатории, Бахчисарайского района и Симферополя поступают жалобы жителей полуострова на отсутствие своевременной реакции «Крымэнерго» на звонки граждан, говориться в материале «Вести-Крым».
«Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц», — заявил глава Крыма.
Сотрудникам Евпаторийского РЭС теперь грозит служебное расследование по поручении Главы Республики. Аксенов потребовал наладить связь с гражданами и своевременно отвечать на все обращения. Руководителям ресурсоснабжающих организаций поручено в кратчайшие сроки связаться с гражданами, чьи обращения не получили должного внимания.