Аксенов отчитал «Крымэнерго» из-за жалоб крымчан

В ходе встречи с руководством «Крымэнерго» Глава Крыма Сергей Аксенов отчитал чиновников за жалобы на работу «горячих линий» этой организации. Из Евпатории, Бахчисарайского района и Симферополя поступают жалобы жителей полуострова на отсутствие своевременной реакции «Крымэнерго» на звонки граждан, говориться в материале «Вести-Крым».