Впустили и напоили чаем: работники омского музея спасли детей от непогоды

На Омск 11 июля обрушился мощный ливень с градом. Непогода накрыла город внезапно, многих гуляющих по омским улицам омичей она застала врасплох. Так, во власти непогоды внезапно оказалась омичка Владислава с двумя детьми, когда они гуляли по скверу имени Дзержинского в самом центре Омска. От стихии пытались укрыться под деревьями, но ливень был настолько мощным, что ветки не спасали.
Порталу Om1.ru омичка рассказала, что от непогоды спастись помогли сотрудники музея имени Врубеля.
«Спасли нас работники музея, которые не выдержали слёз детей и впустили нас со служебного хода. Напоили горячим чаем, дали плед детям. Спасибо за помощь всем! Нас ещё работник музея Юлия Владимировна увезла домой. История с хеппи-эндом и благодарностью к людям», — рассказала Владислава нашему изданию.