Впустили и напоили чаем: работники омского музея спасли детей от непогоды

На Омск 11 июля обрушился мощный ливень с градом. Непогода накрыла город внезапно, многих гуляющих по омским улицам омичей она застала врасплох. Так, во власти непогоды внезапно оказалась омичка Владислава с двумя детьми, когда они гуляли по скверу имени Дзержинского в самом центре Омска. От стихии пытались укрыться под деревьями, но ливень был настолько мощным, что ветки не спасали.