Последние новости к вечеру 11 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 июля 2024 года.
Матвиенко заявила, что Германии нельзя давать гиперзвуковое оружие
Накануне США объявили о планах начать размещение на территории Германии дальнобойного оружия, включая гиперзвуковое, в 2026 году. В ответ на это Матвиенко предупредила о решительных мерах со стороны России, подчеркнув, что согласно итогам Второй мировой войны, Германия не имеет права на такие действия.
Путин дал гражданство добровольцу, которому грозил срок в Сербии
Президент Путин предоставил гражданство РФ Александру Йокичу, добровольцу из Сербии, участвовавшему в боях за ДНР. Ранее ему отказывали в гражданстве из-за контракта с ДНР. Йокич получил награды за участие в боях в Мариуполе и на Угледарском направлении.
«Пиар Байдена»: что говорят эксперты об итогах саммита НАТО
Эксперт Энре Шимо отметил, что НАТО не готово к компромиссам с Россией, считая её главной угрозой. Он также подчеркнул необратимость вступления Украины в альянс и заявил о предстоящем появлении F-16 на Украине.
Попова назвала причину вспышки ботулизма в России
По сообщению Поповой, причиной вспышки ботулизма стала фасоль для салатов, импортированная из-за рубежа. После приготовления были нарушены нормы хранения, а сами блюда готовились в нелегальном цехе. Пострадали 417 человек.
Сенатор раскритиковала увлечение мужчин красотой и фитнесом
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что мужчинам следует меньше уделять времени уходу за собой и посещению спортивных залов, а больше сосредотачиваться на обеспечении семьи. Она также заявила, что семья считается неполной, если в ней меньше трёх детей.