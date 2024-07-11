Последние новости к вечеру 11 июля 2024 года

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что мужчинам следует меньше уделять времени уходу за собой и посещению спортивных залов, а больше сосредотачиваться на обеспечении семьи. Она также заявила, что семья считается неполной, если в ней меньше трёх детей.