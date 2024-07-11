Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 11 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 11 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 11 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 июля 2024 года.

Матвиенко заявила, что Германии нельзя давать гиперзвуковое оружие

Накануне США объявили о планах начать размещение на территории Германии дальнобойного оружия, включая гиперзвуковое, в 2026 году. В ответ на это Матвиенко предупредила о решительных мерах со стороны России, подчеркнув, что согласно итогам Второй мировой войны, Германия не имеет права на такие действия.

Путин дал гражданство добровольцу, которому грозил срок в Сербии

Президент Путин предоставил гражданство РФ Александру Йокичу, добровольцу из Сербии, участвовавшему в боях за ДНР. Ранее ему отказывали в гражданстве из-за контракта с ДНР. Йокич получил награды за участие в боях в Мариуполе и на Угледарском направлении.

«Пиар Байдена»: что говорят эксперты об итогах саммита НАТО

Эксперт Энре Шимо отметил, что НАТО не готово к компромиссам с Россией, считая её главной угрозой. Он также подчеркнул необратимость вступления Украины в альянс и заявил о предстоящем появлении F-16 на Украине.

Попова назвала причину вспышки ботулизма в России

По сообщению Поповой, причиной вспышки ботулизма стала фасоль для салатов, импортированная из-за рубежа. После приготовления были нарушены нормы хранения, а сами блюда готовились в нелегальном цехе. Пострадали 417 человек.

Сенатор раскритиковала увлечение мужчин красотой и фитнесом

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что мужчинам следует меньше уделять времени уходу за собой и посещению спортивных залов, а больше сосредотачиваться на обеспечении семьи. Она также заявила, что семья считается неполной, если в ней меньше трёх детей.