День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. 14 июля на День рыбака, один из главных праздников в Керчи, снова появится бог морей Нептун, традиционный праздник которого был отменен в прошлом году. Только приплывет он не на набережную, а на пляж «Московский». Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела по развитию туризма администрации города Диана Андропуло.