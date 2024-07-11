День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий

«Бог морей приплывет на лодке к пляжу. Будет бесплатное угощение детей сладкой ватой и всех гостей ухой», — рассказала Диана Андропуло.
Праздник Нептуна, по информации администрации Керчи, начнется в 16.00. Старт же празднованию Дня рыбака будет дан 13 июля.
В субботу и в воскресенье на набережной Керчи будет проходить гастрономический фестиваль «Рыбный пир». Возле колеса обозрения еще с вечера пятницы откроется ярмарка прикладного искусства.
День открытых дверей пройдет в Морском музее Якоря на территории второго корпуса Керченского морского технологического университета. Увидеть уникальную коллекцию якорей можно будет в оба праздничных дня с 9 утра и до 15.00.
На городском пляже с 10.00 до 20.00 будут проходить соревнования по пляжному волейболу.
А любители истории в субботу, 13 июля, смогут посетить две бесплатные экскурсии: в 16.00 — «Рыбацкая слава Керчи», в 18.00 — «Променад по набережной из XVIII в XXI век».