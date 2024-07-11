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Курортного сбора больше не будет: Туристический налог введут в Петербурге в 2025 году

207,5 млн рублей принес курортный сбор в казну Петербурга с начала года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля почти все туристы, остановившиеся в отелях, гостиницах и хостелах Петербурга оплачивают курортный сбор. Исключением стал ряд льготных категорий граждан, которых освободили от его уплаты. Тем не менее, Северная столица является одним из самых популярных направлений для отдыха у путешественников, поэтому даже без льготников курортный сбор принес большие деньги в бюджет города. По состоянию на 11 июля, казна от его уплаты пополнилась на 207,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

— 72,5 млн рублей поступило за июнь. Средства от курортного сбора будут расходоваться на развитие городской туристской инфраструктуры, — уточнил он.

В частности, в 2024 году средства с курортного сбора решено направить на создание фонтана в Линейном парке, реставрацию Московских ворот и благоустройство пляжей «Ласковый» и «Дюны».

Стоит напомнить, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Северной столице завершится в конце 2024 года. А что же будет дальше?

Его не отменят, а преобразуют в туристический налог. Его размер будут муниципалитеты самостоятельно. В 2025 году максимальная ставка составит один процент от стоимости услуг проживания в отелях, гостиницах или хостелах.
туризм и отдых