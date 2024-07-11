Курортного сбора больше не будет: Туристический налог введут в Петербурге в 2025 году

С 1 апреля почти все туристы, остановившиеся в отелях, гостиницах и хостелах Петербурга оплачивают курортный сбор. Исключением стал ряд льготных категорий граждан, которых освободили от его уплаты. Тем не менее, Северная столица является одним из самых популярных направлений для отдыха у путешественников, поэтому даже без льготников курортный сбор принес большие деньги в бюджет города. По состоянию на 11 июля, казна от его уплаты пополнилась на 207,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.