В Воронеж прибудет Казанская икона Божией Матери

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, Главы Воронежской митрополии, в четверг, 25 июля, в Благовещенский кафедральный собор будет принесена икона Божией Матери «Казанская». Торжественная встреча состоится в 12.00.
Святыня будет пребывать в главном храме Воронежа всего два дня — до 19.00 27 июля (суббота). В эти дни у иконы духовенством Воронежской епархии будут совершаться молебны. Благовещенский собор будет открыт с 6.00 до 21.00.
Принесение иконы Божией Матери «Казанская» в города России осуществляется в рамках Всероссийского молебна о Победе. Акция стартовала 6 мая 2024 года в Москве после молебного пения о Победе, которое совершил Предстоятель Русской Православной Церкви. Новообретённая святыня уже посетила десятки российских городов. Сотни тысяч верующих смогли поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о защитниках нашего Отечества и их скорейшем победоносном возвращении домой.
Духовно-просветительский проект реализуется Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и фонда «Царьград».
Приглашаем принять участие во встрече со Святыней!
Историческая справка.
Московский список Казанской иконы Божией Матери — икона русских побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В Смутное время Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.
После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своем приходском Введенском храме на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведенный Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но саму икону удалось спасти. Победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед Казанской иконой.
Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретен только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года, в день празднования Казанской иконе Пресвятой Богородицы и День народного единства.