В Воронеж прибудет Казанская икона Божией Матери

Московский список Казанской иконы Божией Матери — икона русских побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В Смутное время Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.