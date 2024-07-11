Минприроды: Белгидромет и Росгидромет ежедневно обмениваются оперативной метеорологической информацией

«Белгидромет ведет тесное сотрудничество с Росгидрометом. Согласно последней союзной программе, которая завершена в 2021 году, проводились научные исследования в области изменения климата. Кроме того, для сопредельных территорий наших стран — Смоленской, Псковской и Брянской областей Российской Федерации, а также Могилевской, Гомельской и Витебской областей Беларуси — разработаны электронные климатические справочники, а также рекомендации по адаптации к изменениям климата для сельского хозяйства, транспорта, строительства и энергетики», — рассказала Татьяна Конончук.



Она добавила, что по сравнению с 2016 годом увеличился не только объем и качество информации, но также и количество потребителей гидрометеорологической информации. Также количество предупреждений об опасных метеоявлениях повысилось примерно на 25%.



«В части сотрудничества в рамках Союзного государства Росгидромет и Белгидромет ежедневно обмениваются оперативной метеорологической информацией. Кроме того, в рамках этих программ создавались различные программные обеспечения, научно-технические комплексы. В случае радиационных и химических аварий они позволяют производить оценку загрязнения воздуха, поверхностных водных объектов и почв в течении двух часов», — подчеркнула начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды.



По ее словам, в прошлом году Минприроды разработало новый план сотрудничества и совместных действий с Росгидрометом. Сейчас он находится на стадии обсуждения и согласования.