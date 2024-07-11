Безработица в ЕАЭС за год снизилась на 13,8%

«Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения стран Евразийского экономического союза, на конец мая 2024 года составила 813,8 тыс. человек, сократившись на 13,8% по сравнению с аналогичной датой 2023 года», — отметили в ЕЭК.



«В соответствии с методологией Международной организации труда уровень безработицы в ЕАЭС в I квартале 2024 года составил, по оценке Евразийской экономической комиссии, 3,2% численности рабочей силы, в том числе в Армении — 15,5%, Беларуси — 3,3%, Казахстане — 4,7%, Кыргызстане — 4,9% (2022 год), России — 2,8%», — добавили в пресс-службе.