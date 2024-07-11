Свыше тысячи пострадавших от паводка актюбинских детей отдохнули в оздоровительных центрах

— 343 ребенка отдохнули в оздоровительных центрах в Алматинской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областях. В образовательно-оздоровительный центр «Тау Туран» в Алматинской области направили 100 школьников, в центр «Молдир Булак» в Жамбылской области — 50 учащихся, в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен-Щучинск» в Акмолинской области получили путевки 75 детей, в центре «Балдаурен-Туркестан» в Туркестанской области отдохнули 28 детей, в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен-Конаев» в Алматинской области — 48 и в центре «Балдаурен-Балхаш» в Карагандинской области — 42 ребенка, — сообщили в акимате.