Свыше тысячи пострадавших от паводка актюбинских детей отдохнули в оздоровительных центрах

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка был объявлен в шести районах и областном центре. Для детей, проживающих там, была организована комплексная поддержка.
— 343 ребенка отдохнули в оздоровительных центрах в Алматинской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областях. В образовательно-оздоровительный центр «Тау Туран» в Алматинской области направили 100 школьников, в центр «Молдир Булак» в Жамбылской области — 50 учащихся, в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен-Щучинск» в Акмолинской области получили путевки 75 детей, в центре «Балдаурен-Туркестан» в Туркестанской области отдохнули 28 детей, в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен-Конаев» в Алматинской области — 48 и в центре «Балдаурен-Балхаш» в Карагандинской области — 42 ребенка, — сообщили в акимате.
Кроме того, в национальном научно-практическом, образовательно-оздоровительном центре «Бобек» отдохнули 8 детей из Кобдинского и Уилского районов.
Был запущен проект «Талант тур» для сельских детей, пострадавших от паводка. Проект был запланирован на две смены, и охватил 500 детей из Айтекебийского, Уилского, Иргизского, Темирского, Кобдинского и Мугалжарского районов. 36 детей будут охвачены проектом «Летнее направление». Еще 24 ребенка из пострадавших семей будут включены в экскурсионный тур «Туған елге саяхат», организованный при поддержке АО «Самрук-Казына».