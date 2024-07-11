В Калининградской области туристов напугал торчащий из моря огромный плавник

В Янтарном отдыхающие заметили в море огромный плавник. Он торчал из воды и уверенно двигался. Туристы сняли происходящее на видео, ролик опубликован в сообществе «Подслушано Янтарный» во «ВКонтакте».
Мнения отдыхающих разделились. Одни думают, что это акула, другие разглядели дайвера. К последней версии склоняются и местные жители. Мол, иногда ловцы янтаря вот так плавают и ничего в этом удивительного нет.
При этом, как сообщает «Клопс» со ссылкой на директора Института рыболовства и аквакультуры КГТУ Олега Новожилова, акулы в Балтике водятся. Их в море три вида: катар, или обыкновенная колючая, сельдевая и песчаная. Но они питаются рыбой и заходят в Балтийское море только в период миграции. Длина самой большой, сельдевой акулы — не больше 3 метров.