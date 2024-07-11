В Калининградской области туристов напугал торчащий из моря огромный плавник

При этом, как сообщает «Клопс» со ссылкой на директора Института рыболовства и аквакультуры КГТУ Олега Новожилова, акулы в Балтике водятся. Их в море три вида: катар, или обыкновенная колючая, сельдевая и песчаная. Но они питаются рыбой и заходят в Балтийское море только в период миграции. Длина самой большой, сельдевой акулы — не больше 3 метров.