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В субботу около «Алых парусов» в Воронеже закроют движение

В районе парка «Алые паруса» запретят парковку и ограничат движение автотранспорта.

Источник: МК.RU Воронеж

Это связано с проведением фестиваля «Воронеж фольклорный» (0+).

Губернаторский фестиваль пройдет в столице Черноземья седьмой раз. Из-за масштабного мероприятия в районе парка скорректируют движение:

с 18:00 пятницы, 12 июля, до 20:00 субботы, 13 июля будет запрещена парковка на улице Арзамасской — от Ленинского проспекта до дома № 8Б по улице МОПРа, с 08:00 до 18:00 в субботу, 13 июля, будет запрещено движение автотранспорта в районе управы Левобережного района.

Сам фестиваль начнется в «Алых парусах» в 13:00. Вход свободный. В этом году мероприятие посвящено 90-летию Воронежской области и 90-летию Центра народного творчества и кино. Тема праздника — «Один день из жизни крестьянской семьи Воронежской губернии».