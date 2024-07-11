В субботу около «Алых парусов» в Воронеже закроют движение

Это связано с проведением фестиваля «Воронеж фольклорный» (0+).
Губернаторский фестиваль пройдет в столице Черноземья седьмой раз. Из-за масштабного мероприятия в районе парка скорректируют движение:
с 18:00 пятницы, 12 июля, до 20:00 субботы, 13 июля будет запрещена парковка на улице Арзамасской — от Ленинского проспекта до дома № 8Б по улице МОПРа, с 08:00 до 18:00 в субботу, 13 июля, будет запрещено движение автотранспорта в районе управы Левобережного района.
Сам фестиваль начнется в «Алых парусах» в 13:00. Вход свободный. В этом году мероприятие посвящено 90-летию Воронежской области и 90-летию Центра народного творчества и кино. Тема праздника — «Один день из жизни крестьянской семьи Воронежской губернии».