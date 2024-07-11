В субботу около «Алых парусов» в Воронеже закроют движение

с 18:00 пятницы, 12 июля, до 20:00 субботы, 13 июля будет запрещена парковка на улице Арзамасской — от Ленинского проспекта до дома № 8Б по улице МОПРа, с 08:00 до 18:00 в субботу, 13 июля, будет запрещено движение автотранспорта в районе управы Левобережного района.