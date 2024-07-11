Минские пляжи станут патрулироваться квадрокоптерами

Директор предприятия Максим Силюк отметил высокий уровень благоустройства минских зон отдыха у воды, в частности, пляжей Заславского водохранилища, где созданы все условия для комфортного отдыха на любой вкус. О. Корзун подчеркнул, что большое внимание в столице уделяют не только обустройству побережий, но и безопасности отдыхающих. Особенно вопрос актуален в жаркую погоду, когда множество людей отправляются к водоемам. Чтобы отдых не обернулся трагедией, проводится обширная профилактическая работа, на купальный сезон открываются дополнительные сезонные спасательные посты ОСВОД. Чтобы отслеживать обстановку на пляжах еще оперативнее, планируется приобретение квадрокоптеров. Ожидается, что помогать спасателям они начнут уже в этом купальном сезоне.
Заместитель председателя Мингорисполкома рассказал об обустройстве в городе новых зон отдыха, которое уже стало традиционным. Он уточнил: в каждом районе города такие места для жителей создают ко Дню Независимости Республики Беларусь и ко Дню города. В начале июля город прирос очередными девятью локациями, теперь их 54.
— Для обустройства выбираем места, которые пользуются популярностью у жителей, но требуют совершенствования: установки оборудования, очистки от зарослей и др. После выполнения этих работ, территории становятся еще более востребованными у отдыхающих, — сказал О. Корзун.
Встречи руководства города с трудовыми коллективами — это возможность для работников обозначить волнующие их вопросы как профессиональные, так и бытовые. Одним из таких стало расписание автобусов маршрутов № 18 и № 26, которыми дорожники Центрального района добираются до своего предприятия. Прозвучала просьба сократить интервалы их движения в часы пик — с 7:00 до 8:00 и с 17:00 до 18:00. Заместитель председателя Мингорисполкома пообещал обсудить этот вопрос со специалистами.
Затронули и производственные темы. Так, для предприятия за счет бюджетных средств приобретено три трактора МТЗ, ожидается поставка и новой вакуумной подметальной машины. Это оборудование поможет качественно обслуживать улично-дорожную сеть. С учетом богатого на дожди лета, остановились на вопросе обслуживания ливневой канализации. О. Корзун подчеркнул: после каждого обильного дождя ливневку необходимо дополнительно обследовать и очищать, если это требуется.