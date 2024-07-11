Минские пляжи станут патрулироваться квадрокоптерами

Директор предприятия Максим Силюк отметил высокий уровень благоустройства минских зон отдыха у воды, в частности, пляжей Заславского водохранилища, где созданы все условия для комфортного отдыха на любой вкус. О. Корзун подчеркнул, что большое внимание в столице уделяют не только обустройству побережий, но и безопасности отдыхающих. Особенно вопрос актуален в жаркую погоду, когда множество людей отправляются к водоемам. Чтобы отдых не обернулся трагедией, проводится обширная профилактическая работа, на купальный сезон открываются дополнительные сезонные спасательные посты ОСВОД. Чтобы отслеживать обстановку на пляжах еще оперативнее, планируется приобретение квадрокоптеров. Ожидается, что помогать спасателям они начнут уже в этом купальном сезоне.