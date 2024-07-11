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Жители Самары смогут оспорить увольнение «по статье»

Самарцам рассказали, как можно оспорить решение работодатели.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местным жителям рассказали, как можно оспорить увольнение «по статье». Юристы сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob дали рекомендации.

— 45% работодателей никогда не принимают на работу соискателей, уволенных с предыдущей работы по инициативе работодателя по статье, — отмечают аналитики.

Чтобы оспорить решение работодателя, сотрудники могут обратиться в суд с иском. Работник имеет право подать заявление в районный суд. Подавать документ необходимо в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении. Желательно не пропускать данный срок.

занятость