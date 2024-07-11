Жители Самары смогут оспорить увольнение «по статье»

Чтобы оспорить решение работодателя, сотрудники могут обратиться в суд с иском. Работник имеет право подать заявление в районный суд. Подавать документ необходимо в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении. Желательно не пропускать данный срок.