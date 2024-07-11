Сергей Лазарев стал музейным экспонатом в новом клипе «Самообман»

Певец Сергей Лазарев выпустил клип на песню «Самообман» (2024). В нем артист становится экспонатом в усадьбе Кусково в Москве вместе со своей возлюбленной, роль которой исполнила Виолетта Федорова.
По словам Лазарева, это уже его 20-я работа с режиссером Константином Черепковым.
«Как всегда, у нас с Костей не просто бездумные клипы, а красивые истории со смыслом», — поделился певец.
Трек «Самообман» вошел в десятый альбом Лазарева «Я ВИДЕЛ СВЕТ» (2023). В июне музыкант также выпустил эту композицию отдельно в трех версиях: оригинальной, Sec0ndskin remix и Sec0ndskin remix Bells version.
Кроме того, ранее вышел клип и на заглавную песню лонгплея «Я видел свет».