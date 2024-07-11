Депутат Немкин назвал утерю смартфона опасным событием

Учитывая все вышесказанное, последствия от утери SIM-карты могут стать катастрофическими. Как минимум проблем с доступом в соцсети наверняка не будет. А там в распоряжении злоумышленника оказывается вся база контактов пользователя, у которых можно невзначай попросить денег. Особенно плохо придется тем, кто имеет привычку сохранять в сообщениях пароли, логины и ПИН-коды от приложений. Это может дать преступнику доступ к банковским приложениям пользователя и возможность снять со счета все деньги, еще и оформив кредит. Кроме того, такие личности могут также начать шантажировать человека угрозой разглашения конфиденциальных данных с телефона и вымогать деньги.