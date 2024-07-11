Старейшая аптечная сеть Краснодара продолжит работу

Спорный вопрос проработали совместно с Краснодарским УФАС: согласно российскому законодательству МУП «Краснодарское городское аптечное управление» подлежало ликвидации.
«Решение приняли в целях сохранения прав льготной категории жителей на получение лекарств. Более 20 аптек Краснодара бесперебойно продолжат свою работу», — прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.
Он добавил, что в результате принятого решения удастся сохранить и расширить действующую аптечную сеть, а также провести мероприятия по модернизации имущественного комплекса.
Аптеки Кубани" — это старейшая сеть аптек Краснодарского края. Аптека № 8, расположенная на пересечении улиц Гоголя и Янковского, одна из первых аптек, открытая в 1918 году в Екатеринодаре. Сегодня в аптеках сети по-прежнему готовят лекарства по индивидуальным прописям (препараты, которые не производят в заводских условиях). В настоящее время сеть состоит из 21 аптеки, четырех аптечных пунктов и справочно-информационного центра. Штат сотрудников насчитывает более 300 человек.
Всего на территории Краснодарского края планируют реорганизовать до 30 сентября 2024 года (по требованию федерального закона) 10 из 14 государственных унитарных предприятий (ГУП): пять запланировали к приватизации, три ждет реорганизация в госучреждения, два будут ликвидированы, одно находится в стадии банкротства. При этом ГУПы — «Курганинский групповой водопровод», «Кубаньводкомплекс» и «Кубаньфармация» — продолжат свою работу в существующей организационно-правовой форме.
С 2009 года число ГУП сократилось почти в 14 раз. Тогда в регионе работало 192 предприятия.