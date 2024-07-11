Старейшая аптечная сеть Краснодара продолжит работу

Аптеки Кубани" — это старейшая сеть аптек Краснодарского края. Аптека № 8, расположенная на пересечении улиц Гоголя и Янковского, одна из первых аптек, открытая в 1918 году в Екатеринодаре. Сегодня в аптеках сети по-прежнему готовят лекарства по индивидуальным прописям (препараты, которые не производят в заводских условиях). В настоящее время сеть состоит из 21 аптеки, четырех аптечных пунктов и справочно-информационного центра. Штат сотрудников насчитывает более 300 человек.