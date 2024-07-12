Пермские ученые изучают возможность выращивания дыни в местных условиях

Пермские ученые изучают возможности выращивания дыни в местных климатических условиях. Подробности рассказали в Пермском аграрно-технологическом университете им. Прянишникова (ПГАТУ).
Экспериментальной площадкой для проведения опытов стала территория учебно-научного центра «Липогорье». В этом году здесь проведено 23 полевых и два вегетационных опыта. Специалисты изучают влияние густоты посадки на урожайность и качество сортов дыни, влияние удобрений на урожайность и качество ячменя и другие темы.
Особый интерес вызвали опыты по выращиванию дыни в Среднем Предуралье, а также изучение влияния доз азотных удобрений на урожайность. Сейчас вуз также занимается разработкой оборудования для старта проекта по круглогодичному выращиванию ягоднях культур в промышленных масштабах.