В УМВД по Калининградской области произошли перестановки

Министр внутренних дел России назначил Романа Букреева, занимавшего должность заместителя начальника полиции УМВД по Калининградской области, на должность заместителя начальника УМВД по Магаданской области. Этим же приказом на должность заместителя начальника УМВД по Калининградской области назначен полковник внутренней службы Александр Герасимов.