В УМВД по Калининградской области произошли перестановки

Министр внутренних дел России назначил Романа Букреева, занимавшего должность заместителя начальника полиции УМВД по Калининградской области, на должность заместителя начальника УМВД по Магаданской области. Этим же приказом на должность заместителя начальника УМВД по Калининградской области назначен полковник внутренней службы Александр Герасимов.
Генерал-майор полиции Александр Сокрутенко поблагодарил коллег за многолетнюю совместную службу, отметив, что оба они прошли большой профессиональный путь, возглавляли в разные годы территориальные органы УМВД и зарекомендовали себя грамотными управленцами.