Гигантский кот ученый, богатыри и могучий Александр Невский: Фестиваль песчаных фигур готовится к открытию у Петропавловки

Участвовать в фестивале будут более 20 профессиональных скульпторов из России, Белоруссии, Индии и Болгарии. Особым гостем станет Сударсан Паттнаик, который создаст скульптуру на тему истории и традиций одного самых ярких индийских праздников Ратха-Ятра, отмечаемого в эти дни — песчаную Ратху и Бога Джаганнатха.