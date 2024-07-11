Гигантский кот ученый, богатыри и могучий Александр Невский: Фестиваль песчаных фигур готовится к открытию у Петропавловки

В Петербурге в пятницу, 12 июля, откроется XX Международный фестиваль песчаных фигур. Скульпторы готовятся к нему уже две недели, ежедневно восстанавливая то, что разрушила непогода.
— Мы здесь уже вторую неделю вырезаем скульптуры из песка и сражаемся со стихией. Солнце сушит, ветер раздувает, дождь смывает, но руками мастеров все это тут же воссоздается, — рассказал художественный руководитель Павел Мыльников корреспонденту SPB.KP.RU.
В этом году фестиваль пройдет в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Его тема «Солнце Земли Русской» посвящена выдающимся личностям русской истории: великому князю Александру Невскому, поэту Александру Пушкину и первому космонавту Юрию Гагарину.
Участвовать в фестивале будут более 20 профессиональных скульпторов из России, Белоруссии, Индии и Болгарии. Особым гостем станет Сударсан Паттнаик, который создаст скульптуру на тему истории и традиций одного самых ярких индийских праздников Ратха-Ятра, отмечаемого в эти дни — песчаную Ратху и Бога Джаганнатха.