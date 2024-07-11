МЗВВ решил не поставлять вино в Россию из-за высоких таможенных пошлин

Один из крупнейших производителей алкоголя Белоруссии решил отказаться от поставок в Россию. В качестве причины в компании назвали высокие таможенные пошлины при ввозе виноматериалов из Европы в республику, а также ограниченные мощности завода. Однако решение производителя было принято после того, как в РФ назвали его продукцию «шмурдяком» и предложили маркировать знаком «не является вином». Подробности — в нашем материале.