В Железнодорожном районе Красноярска пройдут «ЯРкие БЕРЕГА»

В субботу 13 июля «ЯРкие БЕРЕГА» пройдут в Железнодорожном районе. Об этом рассказали в администрации Красноярска.
Мероприятие начнётся в 16:00 на набережной реки Кача возле дома № 2а по улице Заводская. Это общественное пространство благоустроили в 2023 году.
Гостей фестиваля ждёт мастер-класс по ирландским народным танцам, концерт с известными советскими и российскими песнями, исполненными голосом красноярского оперного певца. Также будут выступать городские эстрадные артисты, а позже на сцену выйдут коллективы Городского дворца культуры.
Для детей и взрослых на набережной Качи весь день будут работать интерактивные площадки. Можно будет пройти мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, поиграть в напольные гигантские шахматы, большие шашки. Завершится мероприятие концертом кавер-группы.
На территории проекта будет ограничено движение электросамокатов.