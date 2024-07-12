В Железнодорожном районе Красноярска пройдут «ЯРкие БЕРЕГА»

Для детей и взрослых на набережной Качи весь день будут работать интерактивные площадки. Можно будет пройти мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, поиграть в напольные гигантские шахматы, большие шашки. Завершится мероприятие концертом кавер-группы.