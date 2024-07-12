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В Железнодорожном районе Красноярска пройдут «ЯРкие БЕРЕГА»

Фестиваль «ЯРкие БЕРЕГА» впервые пройдёт в Железнодорожном районе Красноярска.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В субботу 13 июля «ЯРкие БЕРЕГА» пройдут в Железнодорожном районе. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Мероприятие начнётся в 16:00 на набережной реки Кача возле дома № 2а по улице Заводская. Это общественное пространство благоустроили в 2023 году.

Гостей фестиваля ждёт мастер-класс по ирландским народным танцам, концерт с известными советскими и российскими песнями, исполненными голосом красноярского оперного певца. Также будут выступать городские эстрадные артисты, а позже на сцену выйдут коллективы Городского дворца культуры.

Для детей и взрослых на набережной Качи весь день будут работать интерактивные площадки. Можно будет пройти мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, поиграть в напольные гигантские шахматы, большие шашки. Завершится мероприятие концертом кавер-группы.

На территории проекта будет ограничено движение электросамокатов.