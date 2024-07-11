График поездов МЦД-1, МЦД-2 и четырех направлений МЖД изменится с 12 июля

На Казанском и Ленинградском направлениях МЦД-3 в июле изменится график движения поездов. Расписание движения на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 также изменится с 12 по 14 июля с 21:00 до 11:00. На Курском и Рижском направлениях МЦД-2 график движения изменится с 12 по 14 июля. Изменения будут действовать с 21:00 до 5:00.