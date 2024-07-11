График поездов МЦД-1, МЦД-2 и четырех направлений МЖД изменится с 12 июля

Ремонтные работы будут проходить на станциях Фили и Можайск Белорусского направления, а также на перегонах Талдом — Лебзино Савеловского направления и Москва-Товарная-Курская — Люблино-Сортировочное Курского направления, следует из публикации.
На Казанском и Ленинградском направлениях МЦД-3 в июле изменится график движения поездов. Расписание движения на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 также изменится с 12 по 14 июля с 21:00 до 11:00. На Курском и Рижском направлениях МЦД-2 график движения изменится с 12 по 14 июля. Изменения будут действовать с 21:00 до 5:00.
По субботам и воскресеньям, 13, 14, 20 и 21 июля, поезда на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра будут ходить по измененному расписанию. Это связано с ремонтными работами на станции Железнодорожная.