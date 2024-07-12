В Прикамье подвели итоги всех этапов ЕГЭ

В Пермском крае подвели итоги всех этапов Единого государственного экзамена. В этом году по итогам испытаний 102 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Еще шесть школьников стали мультистобалльниками. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
«Ребята-стобалльники отмечают, что с подготовкой им помог проект “Открытый университет” и учеба в профильных школах трех вузов — ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ. Здесь ребята с 10 класса погружаются в университетскую среду. В этом году был первый выпуск, сейчас школьники выбирают профессию по душе», — написал глава Прикамья.
Напомним, всего в Пермском крае ЕГЭ сдавали более 10,5 тысяч человек. Из них 9,2 тысяч человек — выпускники 2023−2024 учебного года. По информации краевого Минобра, самым популярным предметом по выбору остается обществознание (38,2%), на втором месте — информатика (25,1%), далее — биология (18,5%), физика (14,9%) и химия (13,9%).