В Прикамье подвели итоги всех этапов ЕГЭ

«Ребята-стобалльники отмечают, что с подготовкой им помог проект “Открытый университет” и учеба в профильных школах трех вузов — ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ. Здесь ребята с 10 класса погружаются в университетскую среду. В этом году был первый выпуск, сейчас школьники выбирают профессию по душе», — написал глава Прикамья.