СК снова попросил перевести генерала Попова под домашний арест

Как написал Telegram-канал Baza 4 июля, Попову к делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) добавили еще одну статью — служебный подлог (ст. 292 УК РФ). По словам Буйновского, переживать не о чем: «Там ничего нового не добавилось, та же 159-я статья, просто искусственно вменили дополнительный ненужный признак». Поп первой статье экс-командующему грозит до 10 лет лишения свободы, максимальное наказание по второй — четыре года.