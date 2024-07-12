Чтобы получать зарплату мечты, омичам надо трудиться два года

Специалисты платформы «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что 20% омичей имеют план, который ведёт их к зарплате, о которой они мечтают. Ещё 23% имеют на этот счёт только общие идеи, а 26% опрошенных сказали, что никакого плана по достижению определенного уровня заработка у них нет, но над созданием такого они работают. Ещё 20% омичей никогда не думали о том, какие действия выполнить, чтобы повысить доход.
Доход, который полностью устраивает, имеют только 5% омичей. И чаще это люди в возрасте 18−24 года и старше 65 лет. А ещё своей зарплатой чаще других удовлетворены работники искусства, развлечений и масс-медиа, сельского хозяйства и агропромышленности, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.
Достичь желаемого уровня дохода менее, чем за год надеются 9% омичей, за период от года до двух лет — 32%, от двух до трёх лет — 13%, а от трёх до пяти лет — 12%. Ещё 6% считают, что достичь дохода мечты они смогут через 5−7 лет, а 4% называют интервал в 7−10 лет.