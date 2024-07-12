Чтобы получать зарплату мечты, омичам надо трудиться два года

Специалисты платформы «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что 20% омичей имеют план, который ведёт их к зарплате, о которой они мечтают. Ещё 23% имеют на этот счёт только общие идеи, а 26% опрошенных сказали, что никакого плана по достижению определенного уровня заработка у них нет, но над созданием такого они работают. Ещё 20% омичей никогда не думали о том, какие действия выполнить, чтобы повысить доход.