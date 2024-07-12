В Крыму исчезают краснокнижные насекомые

«Мы в последнее время наблюдаем очень значительные изменения. Это и повышение температуры, и интенсификация антропогенного воздействия, что приводит к исчезновению видов», — констатирует ученый.
В частности, по его словам, при проведении последних исследований ученые не обнаружили местный эндемичный вид поденок — амфибиотических насекомых, личинки которых живут в реках. Этот вид был впервые зарегистрирован в 2000-х годах и внесен в Красную книгу республики.
«После засух и паводков этот вид найден не был. Это не значит, что он совсем исчез — есть вероятность, что небольшие микропопуляции сохранились. Но если мы констатируем, что вид исчез, то не просто в Крыму, а в мировой фауне, поскольку единственное место, где он жил — это реки Крыма», — говорит Прокопов.
Второй вид — стрекоза перевязанная, обитающая только в районе слабопроточных участков рек, небольших пресных водоемов и предгорных прудов.
«Раньше они регистрировались от бассейна рек Альма и Салгир до Феодосии и Джанкоя. За последние пять лет информации об этих видах в Крыму тоже нет. Последняя крупная популяция находилась возле университета на Салгире — там были биотопы стоячей растительности. После того, как провели расчистку этих биотопов, популяция исчезла», — продолжает гидробиолог.
По его словам, еще ряд видов насекомых в Крыму находится на грани исчезновения. При этом, на фоне исчезновения местных вдов, чужеродные вселенцы тоже принимают участие в вытеснении аборигенов. Пока эти негативные процессы только нарастают, констатирует ученый.
На грани полного исчезновения в Крыму также оказались шесть видов краснокнижных животных, в том числе три вида летучих мышей, тушканчик или земляная белка, степной хорь и тюлень-монах, сообщали ранее в Крымском федерального университете.