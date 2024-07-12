В Крыму исчезают краснокнижные насекомые

«После засух и паводков этот вид найден не был. Это не значит, что он совсем исчез — есть вероятность, что небольшие микропопуляции сохранились. Но если мы констатируем, что вид исчез, то не просто в Крыму, а в мировой фауне, поскольку единственное место, где он жил — это реки Крыма», — говорит Прокопов.