Великий рассказчик

В остальном поэт прав. Да, сочинитель и выдумщик. Да, «мыт и катан, бит и пытан». Да, был любопытен и на пожаре, и на войне. Жизненный и литературный путь Бабеля, короткий и стремительный, прекрасен и страшен. В точности как сборник рассказов «Конармия», читать который, с точки зрения фактов, в нем описанных, психологически невозможно, но и оторваться нельзя: «Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны» («Смерть Долгушова»).