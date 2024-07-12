РЭО призвал бренды не запускать воздушные шары в небо

Российский экологический оператор направил письмо к Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) с рекомендацией не запускать шары во время маркетинговых акций, чтобы не загрязнять окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«РЭО обратился к АКАР с просьбой оказать содействие в ограничении таких маркетинговых мероприятий, как запуск воздушных шаров. Такие акции оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду, ведь утилизировать шары практические невозможно. В итоге шары, в зависимости от материала, обречены разлагаться от четырех до 200 лет, загрязняя почву, воду и нанося вред живым организмам. Коммуникационные агентства могут сыграть здесь значимую роль, во-первых, им следует перестать предлагать такой вид рекламной активности, во-вторых, стоит убеждать заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Сегодня тренд — быть экологичным», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В России ежегодное загрязнение таким видом отходов измеряется тоннами. Традиция отпускать шары в небо на выпускном приводит к образованию более двух тысяч килограммов отходов. Также некоторые компании провели подобные акции с начала года.
Как отмечают в РЭО, 14 февраля 2024 года московский ТЦ «Ривьера» использовал 55 тысяч шаров на праздник влюбленных.
«Такое количество шаров образует от одного до двух с половиной центнеров не поддающихся переработке отходов. В меньшем масштабе повторил аналогичную акцию торговый центр в Новосибирске, 10 тысяч шаров выпустил ТЦ “Эспланада” в Перми в честь своего дня рождения. В этом июле “Сбермаркет” (Купер) отметил свой ребрендинг массовой раздачей фольгированных шаров сразу в трех городах России», — добавили в компании.
В РЭО считают, что АКАР может оказать воздействие на участников отрасли через повышение осведомленности о вреде данного вида рекламных акций для окружающей среды и через рекомендации по их запрету. Ограничение способов коммуникаций, наносящих вред окружающей среде, станет заметным вкладом ассоциации в общее устойчивое будущее, говорится в письме РЭО.