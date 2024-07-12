РЭО призвал бренды не запускать воздушные шары в небо

«РЭО обратился к АКАР с просьбой оказать содействие в ограничении таких маркетинговых мероприятий, как запуск воздушных шаров. Такие акции оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду, ведь утилизировать шары практические невозможно. В итоге шары, в зависимости от материала, обречены разлагаться от четырех до 200 лет, загрязняя почву, воду и нанося вред живым организмам. Коммуникационные агентства могут сыграть здесь значимую роль, во-первых, им следует перестать предлагать такой вид рекламной активности, во-вторых, стоит убеждать заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Сегодня тренд — быть экологичным», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.