Арабская связь: в Москву привезли драгоценности и оружие шейхов

Особое место на выставке займут два комплекса мемориальных вещей выдающихся личностей в истории Омана. Первый — традиционный костюм, принадлежавший шейху сэру Мбараку бин Али аль-Хинави. Он родился в Момбасе 2 ноября 1896 года. После службы в полку Королевских африканских стрелков во время Первой мировой войны он был назначен губернатором Момбасы в 1937 году, а четыре года спустя — губернатором Прибрежного региона, стал высшим должностным лицом и главным представителем султана Занзибара. Он известен также как историк и исследователь культуры суахили, сыграл ключевую роль в создании Института мусульманского образования в Момбасе.