«Надо отстаивать человека как сложное явление»

Западные фильмы тоже возвращаются в 1960-е, в 1980-е. У них та же проблема. Ответа на этот вопрос нет, но сам факт, что вы его задаете, уже интересен. Понятно, что сказка — это не кино больших проблем, подворотен или драк. Это не «Слово пацана», которое, кстати, тоже ретро. У меня в картине современность, кроме внешних признаков вроде блогеров и тик-ток-хауса, выражена в травмах и обидах. Меня огорчает, что все всё время говорят про травмы, потому что жизнь — это и есть одна сплошная травма. Когда 60-летние люди рассказывают с плачем психологу, что им мама не дала в детстве куклу и поэтому вся жизнь пошла по-другому, мне это кажется смешным. И вот бэкграунд моей истории в том, что кажется, что внутри семьи люди ненавидят друг друга, а на самом деле это форма любви. Нужно сделать еще один шаг и понять, что это — любовь.