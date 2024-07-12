В Оренбурге зоозащита выступила против регионального закона об усыплении бездомных собак

В Оренбуржье вступил в силу новый региональный закон по обращению с бездомными животными. Теперь отловленные уличные собаки подлежат усыплению, если через десять дней после отлова им не удалось найти нового хозяина. Однако дело приняло неожиданный оборот: в Оренбурге подрядчиком по отлову стал приют для животных «Мы нашли вам друга». Зоозащитники заявили, что не будут уничтожать собак, а постараются пристроить их в добрые руки.
Как сообщили в горадминистрации областного центра, в соответствии с новыми правилами сведения об отловленных животных и их фотографии будут размещаться в течение двух дней со дня отлова в сети Интернет. В пунктах временного содержания животные без владельцев будут находиться десять дней. За этот срок специалисты проведут осмотр и оценку их физического состояния.
— На 11-й день, в случае отсутствия нового владельца, животное подлежит умерщвлению, — пояснили в мэрии.
На проведение этих работ, включая гуманное усыпление, муниципалитет заключил с подрядчиком контракт на сумму 599 999 рублей. Стерилизация, вакцинация и маркировка проводятся в том случае, если собаку удастся пристроить новому владельцу. В документе оговорено, что возврат бездомышей на прежние места обитания не допускается.
Напомним, что АНО «Мы нашли вам друга» уже много лет занималось отловом и стерилизацией бездомных животных в рамках муниципальных контрактов. С вступлением в силу регионального закона об эвтаназии уличных собак организация отказалась работать по новым правилам. Однако вскоре поменяла свое решение.
«Была прямая угроза, что контракт заберет подрядчик, готовый убивать собак! И этот подрядчик не из нашего региона», — так пояснили свою позицию зоозащитники, опубликовав совместное заявление в соцсетях. По этой причине было решено взять контракт, но усыплять животных подрядчики не намерены. На одиннадцатый день все отловленные собаки, которым не удалось найти хозяина, будут размещаться на территории благотворительного фонда помощи животным «Сердца в унисон». «Ни одно животное не будет умерщвлено!» — заверили в организации.
Следует отметить, что новым региональным законом это не запрещается: частные приюты могут содержать бездомышей пожизненно — но за свой счет.
Кроме того, зоозащитники начали борьбу против закона об эвтаназии в правовом поле: подано заявление в прокуратуру, готовится иск в суд.
— Мы понимаем, что отменить этот закон полностью нельзя. Но хотя бы смягчить можно — например, увеличить сроки содержания собак. Десять дней — слишком короткий период, чтобы найти животному хозяина, — отметила руководитель АНО «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова.
Еще одно требование — не распространять эвтаназию на отдельные категории: в частности, щенков, старых и социализированных собак.
Напомним, что закон об эвтаназии бездомных животных в Оренбуржье был принят в марте текущего года. Поводом к нему стала трагическая гибель восьмилетнего мальчика в результате нападения стаи уличных собак. Резонансная трагедия всколыхнула всю область, жители требовали от властей решить проблему засилья бродячих стай на улицах.