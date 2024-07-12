В Оренбурге зоозащита выступила против регионального закона об усыплении бездомных собак

«Была прямая угроза, что контракт заберет подрядчик, готовый убивать собак! И этот подрядчик не из нашего региона», — так пояснили свою позицию зоозащитники, опубликовав совместное заявление в соцсетях. По этой причине было решено взять контракт, но усыплять животных подрядчики не намерены. На одиннадцатый день все отловленные собаки, которым не удалось найти хозяина, будут размещаться на территории благотворительного фонда помощи животным «Сердца в унисон». «Ни одно животное не будет умерщвлено!» — заверили в организации.