«Малюсенькие бегут к водичке»: очаровательную сцену застали жители Владивостока

Мама учила детей правильно и безопасно передвигаться по дороге. Вероятно, она вела крох к водопою: в районе Фанзавода есть несколько небольших водоемов, на одном их них как раз любят собираться краснокнижные утки-мандаринки. Возможно, именно туда семейство и направлялось.