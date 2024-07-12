«Малюсенькие бегут к водичке»: очаровательную сцену застали жители Владивостока

Автолюбитель заметил стаю маленьких утят во главе с мамой-уткой в районе Фетисов Арены во Владивостоке. Он пропустил семью и запечатлел милую встречу на видео, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Мама учила детей правильно и безопасно передвигаться по дороге. Вероятно, она вела крох к водопою: в районе Фанзавода есть несколько небольших водоемов, на одном их них как раз любят собираться краснокнижные утки-мандаринки. Возможно, именно туда семейство и направлялось.
Водитель подбадривал утят идти за родительницей и даже сопроводил их забавную походку музыкой.
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