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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах РК

Благоприятные метеорологические условия 12 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Kazinform

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Риддере.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).