От дождей до переменной облачности: обзор погоды в Приморье на 12 июля

В пятницу, 12 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха составит от +18 до +29°C, сообщает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха будет в пределах +25…+27°C.
В Уссурийске также переменная облачность без осадков. Ветер слабый до умеренного, температура воздуха +25…+27°C.
В Находке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый до умеренного, температура воздуха +26…+28°C.
Температура воды в различных заливах:
- Амурский залив: +21°C
- Залив Находка: +19°C
- Залив Посьета: +23°C
Жара в крае спадет.