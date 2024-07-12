От дождей до переменной облачности: обзор погоды в Приморье на 12 июля

В пятницу, 12 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха составит от +18 до +29°C, сообщает ИА PrimaMedia.