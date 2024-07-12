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От дождей до переменной облачности: обзор погоды в Приморье на 12 июля

Во Владивостоке столбик термометра не опустится ниже +25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 70% 759 мм рт. ст. +30°
Источник: PrimaMedia.ru

В пятницу, 12 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха составит от +18 до +29°C, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха будет в пределах +25…+27°C.

В Уссурийске также переменная облачность без осадков. Ветер слабый до умеренного, температура воздуха +25…+27°C.

В Находке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый до умеренного, температура воздуха +26…+28°C.

Температура воды в различных заливах:

  • Амурский залив: +21°C
  • Залив Находка: +19°C
  • Залив Посьета: +23°C

Жара в крае спадет.