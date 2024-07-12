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Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 12 июля

В ЕАО осудят виновника смертельного ДТП на трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области суд поставит точку в деле о смертельном ДТП на трассе Биробиджан-Хабаровск. Авария произошла в сентябре прошлого года. ее итогом стала гибель мужчины и тяжелые травмы у одного из пассажиров. Причиной стало превышение скорости до 111 километров в час.

В Хабаровском крае произошла смертельная авария, в которой пострадала семья. Многодетная мать ехала с сожителем и детьми по делам, когда мужчина не справился с управлением. Женщина с возлюбленным и двое ребят в больнице, еще один — погиб.

В Хабаровском крае поймали мужчину, который предлагал помощь с закрытием уголовного дела. Просил он за свою работу немаленькую сумму — 15 миллионов рублей. Окружающим врал, что имеет неплохие связи в управлении ФСБ. В итоге сам стал фигурантом уголовного преследования.