Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 12 июля

В Еврейской автономной области суд поставит точку в деле о смертельном ДТП на трассе Биробиджан-Хабаровск. Авария произошла в сентябре прошлого года. ее итогом стала гибель мужчины и тяжелые травмы у одного из пассажиров. Причиной стало превышение скорости до 111 километров в час.
В Хабаровском крае произошла смертельная авария, в которой пострадала семья. Многодетная мать ехала с сожителем и детьми по делам, когда мужчина не справился с управлением. Женщина с возлюбленным и двое ребят в больнице, еще один — погиб.
В Хабаровском крае поймали мужчину, который предлагал помощь с закрытием уголовного дела. Просил он за свою работу немаленькую сумму — 15 миллионов рублей. Окружающим врал, что имеет неплохие связи в управлении ФСБ. В итоге сам стал фигурантом уголовного преследования.