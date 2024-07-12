Жители Владивостока восстанавливают пляж бухты Стеклянная

Во Владивостоке местные жители своими силами восстанавливают пляж бухты Стеклянная. В рамках экологической акции «Осколки моря» приморцы привезли и высыпали на берег специально обработанные бутылочные осколки, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу дирекции общественных пространств.
Этот пляж — любимое место как жителей города, так и туристов, однако часто гости приезжают сюда, чтобы забрать стеклышки, причем уносят с собой не один-два осколка, а собирают их в большом количестве по пакетам. Из-за этого бухта лишается той красоты, которая привлекает людей. Именно поэтому здесь решили провести экологическую акцию.
Часть осколков на берег привезли уже подготовленным. Фото: vl_publicspaces.
Часть осколков на берег привезли уже подготовленным, а другие уже на пляже засыпали вместе с камнями в бетономешалку, после чего стекла высыпали в море:
«Акция также была призвана показать, что осколки стекла сами по себе не представляют особенной ценности. Уникальными их делает море и живописная бухта Стеклянная. Поэтому важно относится к этому месту внимательно и бережно. Как и ко всей природе».