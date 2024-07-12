Жители Владивостока восстанавливают пляж бухты Стеклянная

Этот пляж — любимое место как жителей города, так и туристов, однако часто гости приезжают сюда, чтобы забрать стеклышки, причем уносят с собой не один-два осколка, а собирают их в большом количестве по пакетам. Из-за этого бухта лишается той красоты, которая привлекает людей. Именно поэтому здесь решили провести экологическую акцию.