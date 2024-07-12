В Хабаровске появится большой патриотический граффити

На стене напротив Сквера пограничной славы в Хабаровске появится новое патриотическое граффити. Инициативу хабаровчан поддержали администрация города и социально ориентированные предприниматели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Эскиз граффити разработан и согласован представителями мэрии, в ближайшее время художники начнут работу. На стене появятся изображения флага Хабаровского края, Георгиевской ленты, портреты военнослужащих — защитников Родины. — Подпорную стену напротив сквера регулярно портят вандалы, а этот район города популярен, здесь часто проходят люди по пути на набережную. Мне, как жителю Хабаровска, хочется видеть наш город красивым, ярким. Поэтому и возникла такая идея. В Хабаровске уже есть примеры граффити патриотической направленности и вскоре появится еще один, — рассказал один из инициаторов акции директор Центра патриотического воспитания Дмитрий Кабузенко.