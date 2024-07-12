Профессор Зубец: К дифференциации зарплат нужно относиться с осторожностью

Алексей Зубец: Не соглашусь. Вузовский преподаватель зарабатывает сегодня намного больше, чем работник в фастфуде. Что касается официальной статистики относительно дифференциации зарплат, то я бы относился к ней осторожно. Исследования показывают, что до 15% россиян получают часть зарплаты в конвертах, то есть официально через кассу им выплачивается меньшая часть зарплаты, а большая выдается на руки наличными. Особенно это характерно для таких секторов экономики, как торговля и общественное питание, где имеется поток наличных денег. Вообще, как показывает практика анализа рынка труда, в нашей стране меньше чем за 40 тыс. в месяц практически никто не работает. А если принять, что минимальная зарплата в стране 40 тыс. в месяц, то и дифференциация между богатыми и бедными будет совсем другая. По официальной статистике, у нас имеется 13-кратное расхождение между 10% самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников. А если скорректировать нижний порог зарплаты, то расхождение снижается до 7-кратного. А это уже совсем другая картина рынка труда. Опять же надо учитывать, что в нашей стране очень многие работники имеют статус самозанятых, те же курьеры, например. Соответственно, их зарплаты не попадают в официальную статистику и проходят в ней как доходы от предпринимательской деятельности, а не зарплаты. Так что для правильной оценки дифференциации зарплат нужны другие, комплексные измерители. Тем не менее, даже с учетом такой коррекции, очевидно, что дифференциация оплаты труда в России очень высокая.