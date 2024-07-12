В ближайшие выходные ожидается магнитная буря G1

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, солнечная атака начнется в полночь и продлится до 6−7 утра, а затем стихнет. Далее магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а уже 4 и 7 августа опять возможны магнитные колебания.