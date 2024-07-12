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В ближайшие выходные ожидается магнитная буря G1

Астрономы сообщили, что в ночь с 13 на 14 июля ожидается магнитная буря уровня G1, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, солнечная атака начнется в полночь и продлится до 6−7 утра, а затем стихнет. Далее магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а уже 4 и 7 августа опять возможны магнитные колебания.

Отметим, что в ночные и ранние утренние часы метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт. Обычно это выражается в ухудшении самочувствия, головных болях и раздражительности.

Медики рекомендуют принимать меры предосторожности: уменьшить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессов и обеспечивать полноценный отдых.

Людям, особенно подверженным влиянию магнитных бурь, важно избегать алкоголя и крепких кофеиносодержащих напитков, так как они могут усугубить негативное воздействие. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе, что поможет снизить влияние геомагнитных возмущений на сосудистую систему. Свежий воздух и умеренная физическая активность способствуют улучшению кровообращения и общему расслаблению организма.