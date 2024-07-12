В ближайшие выходные ожидается магнитная буря G1

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, солнечная атака начнется в полночь и продлится до 6−7 утра, а затем стихнет. Далее магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а уже 4 и 7 августа опять возможны магнитные колебания.
Отметим, что в ночные и ранние утренние часы метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт. Обычно это выражается в ухудшении самочувствия, головных болях и раздражительности.
Медики рекомендуют принимать меры предосторожности: уменьшить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессов и обеспечивать полноценный отдых.
Людям, особенно подверженным влиянию магнитных бурь, важно избегать алкоголя и крепких кофеиносодержащих напитков, так как они могут усугубить негативное воздействие. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе, что поможет снизить влияние геомагнитных возмущений на сосудистую систему. Свежий воздух и умеренная физическая активность способствуют улучшению кровообращения и общему расслаблению организма.