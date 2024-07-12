В Новосибирской области картофель за месяц подорожал на 75%: дело в импорте

В Новосибирской области в июне картофель подорожал на 75%. Согласно данным Новосибирскстата, это абсолютный рекорд роста цена не только за последний месяц, а в целом с начала 2024 года.
Средняя цена картофеля в новосибирских магазинах и на рынках в июне составила 54,14 рубля за 1 килограмм, в мае цена была на уровне 31 рубля. Картофель урожая этого года стоит 80−85 рублей. Производители овощной продукции объясняют картофельную инфляцию тем, в регионе практически закончился своей картофель, и сейчас значительная часть товара на прилавках это импорт.
«В мае и июне в Новосибирской области уже практически не остается своего картофеля, и несколько месяцев регион зависит от привозной продукции. В настоящий момент именно это мы и наблюдаем, — сообщил BFM-Новосибирск директор овощеводческого хозяйства “Дары Ордынска” Шакир Сулейманов. — К нам сейчас везут картофель из Средней Азии, Азербайджана. Есть также свежий урожай картофеля в Краснодарском крае, Астраханской области. Оттуда картошку в Новосибирск тоже поставляют. Там, на месте, цены на нее нормальные, не заоблачные. Но логистика очень дорогая стала. Доставка делает килограмм картофеля дороже на 15−18 рублей. Когда в Новосибирской области начнут собирать первый урожай картофеля, цены постепенно начнут снижаться. Но прошлогодних цен уже не будет, потому что всё стало дороже, в том числе рабочая сила».
Из майских заморозков первый урожай картофеля на полях Новосибирской области будет позже, чем обычно: местную продукцию стоит ждать не раньше конца июля.
Что касается цен на другие продукты питания, то в июне также подорожали яблоки (+11,7%), лук репчатый (+7,7%), морковь (+7%), сухофрукты (+6,1%). Подешевели: черный чай, куриные яйца, креветки, капуста и помидоры.
В категории «непродовольственные товары» сильнее всего подорожали антибиотики: амоксициллин с клавулановой кислотой за месяц вырос в цене на 11,6%. В категории «услуги» цены выросли на поездки в Закавказье, на Черноморское побережье, Турцию и Белоруссию.
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