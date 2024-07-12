В Новосибирской области картофель за месяц подорожал на 75%: дело в импорте

«В мае и июне в Новосибирской области уже практически не остается своего картофеля, и несколько месяцев регион зависит от привозной продукции. В настоящий момент именно это мы и наблюдаем, — сообщил BFM-Новосибирск директор овощеводческого хозяйства “Дары Ордынска” Шакир Сулейманов. — К нам сейчас везут картофель из Средней Азии, Азербайджана. Есть также свежий урожай картофеля в Краснодарском крае, Астраханской области. Оттуда картошку в Новосибирск тоже поставляют. Там, на месте, цены на нее нормальные, не заоблачные. Но логистика очень дорогая стала. Доставка делает килограмм картофеля дороже на 15−18 рублей. Когда в Новосибирской области начнут собирать первый урожай картофеля, цены постепенно начнут снижаться. Но прошлогодних цен уже не будет, потому что всё стало дороже, в том числе рабочая сила».