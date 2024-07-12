Мост обрушился в Хабаровском крае

В Комсомольском районе прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Днем 11 июля на автодороге «Селихино-Снежный-Уктур» Комсомольского района произошло частичное обрушение моста через реку Тудур.
Предварительно установлено, что, несмотря на ограничение для движения большегрузного транспорта, по мосту двигался автомобиль массой более 13 тонн, в кузове которого находился щебень.
В настоящее время ограничено движение для всех видов транспорта.
Прокуратура Комсомольского района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.