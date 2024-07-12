Шашлык с кишечной палочкой и сальмонеллой продавали в Приморье

В Приморье сотрудники межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проверили мясные полуфабрикаты. Исследования провели по просьбе производителя, которому также принадлежит сеть популярных ресторанов в крае и за его пределами. В продукции нашли несколько опасных бактерий.
В фарше из баранины и телятины, а также в шашлыке из свинины и говядины нашли бактерии кишечной палочки, помимо этого в шашлыке из свинины обнаружили бактерии листерии, а в шашлыках из вырезки говядины и индейки — сальмонеллу.
«В связи с тем, что в разных видах продукции выявлены разные виды болезнетворных бактерий, нельзя сделать однозначный вывод о том, что причиной нарушений могло стать только несоблюдение ветеринарно-санитарных правил на производстве. Необходимо также провести исследования сырья, которое использовалось для изготовления полуфабрикатов», — отметили в ведомстве.
Напомним, что в феврале этого года в Дальнереченске произошло массовое отравление. В наггетсах, которые ели посетители бургерной, нашли сальмонеллу.