Шашлык с кишечной палочкой и сальмонеллой продавали в Приморье

В фарше из баранины и телятины, а также в шашлыке из свинины и говядины нашли бактерии кишечной палочки, помимо этого в шашлыке из свинины обнаружили бактерии листерии, а в шашлыках из вырезки говядины и индейки — сальмонеллу.