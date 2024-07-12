В Иркутской области сорвавшегося в реку трехлетнего ребенка унесло течением

Трагический случай произошел накануне в акватории реки Китой — притока Ангары. Мальчик 2020 года рождения в сопровождении двоих детей восьми и девяти лет, не спросив позволения родителей, ушел гулять по берегу. Сорвавшегося в воду ребенка подхватило потоком. Тело ищут спасатели.