Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области сорвавшегося в реку трехлетнего ребенка унесло течением

Источник: Российская газета

В Ангарске Иркутской области спасатели ищут тело трехлетнего мальчика, который ушел гулять со старшими ребятами без сопровождения взрослых и сорвался в реку; малыша унесло течением.

Трагический случай произошел накануне в акватории реки Китой — притока Ангары. Мальчик 2020 года рождения в сопровождении двоих детей восьми и девяти лет, не спросив позволения родителей, ушел гулять по берегу. Сорвавшегося в воду ребенка подхватило потоком. Тело ищут спасатели.

Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют подробности случившегося, проинформировали в региональном управлении СК России.

Прокуратура проводит проверку. Сотрудникам ведомства предстоит оценить исполнение законов об охране жизни детей, семейном благополучии, а также обеспечении местными властями безопасного пребывания на водных объектах.