В Иркутской области сорвавшегося в реку трехлетнего ребенка унесло течением

В Ангарске Иркутской области спасатели ищут тело трехлетнего мальчика, который ушел гулять со старшими ребятами без сопровождения взрослых и сорвался в реку; малыша унесло течением.
Трагический случай произошел накануне в акватории реки Китой — притока Ангары. Мальчик 2020 года рождения в сопровождении двоих детей восьми и девяти лет, не спросив позволения родителей, ушел гулять по берегу. Сорвавшегося в воду ребенка подхватило потоком. Тело ищут спасатели.
Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют подробности случившегося, проинформировали в региональном управлении СК России.
Прокуратура проводит проверку. Сотрудникам ведомства предстоит оценить исполнение законов об охране жизни детей, семейном благополучии, а также обеспечении местными властями безопасного пребывания на водных объектах.