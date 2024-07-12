Продовольственные ярмарки развернутся в выходные в разных частях Владивостока

Продовольственные ярмарки (0+) будут работать в выходные дни во Владивостоке. Торговые площадки представят мясную, рыбную и молочную продукцию, а также овощи, соленья и различные деликатесы от местного производителя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
13 и 14 июля, в субботу и воскресенье, закупиться продовольственными товарами можно будет на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
14 июля, в воскресенье, фермеры будут ждать своих покупателей на Басаргина, 15.
Время работы торговых площадок — с 9.00 до 20.00.
Кроме того, ежедневно по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140 и Жигура, 46 в павильонах проекта «Доступное Приморье» проходит торговля продовольственными товарами от местных производителей по доступной цене. Здесь можно приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, хлеб и многое другое.