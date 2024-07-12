Депутат региона Мочалин высказался о пробках на дорогах Новосибирска

Депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин сделал заявление насчёт ситуации на дорогах столицы Сибири.
На очередной сессии он сказал, что уровень загруженности на дорогах Новосибирска — критический. Это привело к транспортному коллапсу.
Николай Андреевич также отметил километровые пробки. Ремонт на дорогах он сравнил с «реверсивными» и «неспешными» раскопками.
«Народ себя чувствует не просто неудобно, а крайне униженным по поводу этого, что не считаются с ними», — сказал депутат Мочалин.