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Депутат региона Мочалин высказался о пробках на дорогах Новосибирска

По его мнению, ситуация унижает жителей.

Источник: Сиб.фм

Депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин сделал заявление насчёт ситуации на дорогах столицы Сибири.

На очередной сессии он сказал, что уровень загруженности на дорогах Новосибирска — критический. Это привело к транспортному коллапсу.

Николай Андреевич также отметил километровые пробки. Ремонт на дорогах он сравнил с «реверсивными» и «неспешными» раскопками.

«Народ себя чувствует не просто неудобно, а крайне униженным по поводу этого, что не считаются с ними», — сказал депутат Мочалин.