Полтонны овощей и фруктов изъяли у новосибирских торговцев в ходе рейда

— Товар, изъятый 11 июля на трех объектах (полтонны овощей и фруктов), отправят на специальный склад с холодильным оборудованием. Протокол составили по ст. 9.1 и 5.2 Закона Новосибирской области 99-ОЗ. Владельцы изъятого товара оплатят штрафы. Если предъявят документы на свой товар, то смогут его забрать, — добавили в мэрии.