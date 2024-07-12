Полтонны овощей и фруктов изъяли у новосибирских торговцев в ходе рейда

Правоохранители изъяли 529 килограммов овощей и фруктов у торговцев Дзержинского района. Как сообщили в мэрии Новосибирска, нарушения обнаружили на улицах Лежена и Трикотажной.
— На улице Трикотажной, 60/3 пришлось дополнительно вызвать наряд полиции, так как незаконно ведущий торговлю гражданин вел себя агрессивно, пытался противодействовать сотрудникам, составлявшим протокол. Объекты по этому адресу ведут торговлю с нарушением санитарных норм. Продавцов неоднократно штрафовали, — объяснили в пресс-службе.
Один из торговцев нарушил границы размещения своего киоска. Половина павильона расположилась не на придомовой территории, согласно заключенному договору, а на муниципальной земле.
— Товар, изъятый 11 июля на трех объектах (полтонны овощей и фруктов), отправят на специальный склад с холодильным оборудованием. Протокол составили по ст. 9.1 и 5.2 Закона Новосибирской области 99-ОЗ. Владельцы изъятого товара оплатят штрафы. Если предъявят документы на свой товар, то смогут его забрать, — добавили в мэрии.