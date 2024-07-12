Кормят, как дома: школьные столовые Приморья поборются за звание «лучших»

— проведение текущего ремонта помещений пищеблоков и обеденных залов;



— улучшение материально-технической базы, в том числе покупка мебели в обеденные залы, технологического оборудования и кухонного инвентаря;



— оформление обеденных залов школьных столовых в формате тематических зон с использованием постоянных и временных экспозиций.



Министерство проводит конкурс в два этапа: первый этап — рассмотрение заявок и допуск организаций к участию в конкурсе; второй этап — оценка, определение итогового балла каждой заявки, определение победителей конкурса.



Победителями конкурса признаются организации, набравшие не менее 75 баллов. Максимальное число баллов, которые может получить одна организация, — 100. Оцениваются обоснование выбора блюд и их сочетания (5 баллов), соблюдение технологических потоков требованиям СанПиН (5 баллов), соблюдение принципов здорового питания (5 баллов).



Кроме того, оценивается доступность, качество и безопасность сырья; калорийность, пищевая ценность блюд; внешний вид каждого блюда; внешний вид участников (поваров, работников столовой, учащихся. За оригинальность оформления школьной столовой организация может получить 15 баллов, за наличие дизайн-проекта — еще 10.



Максимальный размер гранта составляет 5.100.000 рублей.