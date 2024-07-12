Кормят, как дома: школьные столовые Приморья поборются за звание «лучших»

Утвержден Порядок предоставления в 2024 году из краевого бюджета грантов Губернатора Приморского края победителям конкурса «Лучшие школьные столовые».
Гранты получат муниципальные или государственные общеобразовательные организации Приморского края, ставшие победителями конкурса «Лучшие школьные столовые». Предоставляет гранты Министерство образования Приморского края.
Средства гранта можно направить на следующие цели:
— проведение текущего ремонта помещений пищеблоков и обеденных залов;
— улучшение материально-технической базы, в том числе покупка мебели в обеденные залы, технологического оборудования и кухонного инвентаря;
— оформление обеденных залов школьных столовых в формате тематических зон с использованием постоянных и временных экспозиций.
Министерство проводит конкурс в два этапа: первый этап — рассмотрение заявок и допуск организаций к участию в конкурсе; второй этап — оценка, определение итогового балла каждой заявки, определение победителей конкурса.
Победителями конкурса признаются организации, набравшие не менее 75 баллов. Максимальное число баллов, которые может получить одна организация, — 100. Оцениваются обоснование выбора блюд и их сочетания (5 баллов), соблюдение технологических потоков требованиям СанПиН (5 баллов), соблюдение принципов здорового питания (5 баллов).
Кроме того, оценивается доступность, качество и безопасность сырья; калорийность, пищевая ценность блюд; внешний вид каждого блюда; внешний вид участников (поваров, работников столовой, учащихся. За оригинальность оформления школьной столовой организация может получить 15 баллов, за наличие дизайн-проекта — еще 10.
Максимальный размер гранта составляет 5.100.000 рублей.