Пыльные бури, 39-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 12 июля

На юге, в горных районах Алматинской области кратковременный дождь, в горных районах области

временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 7−12 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура

воздуха ночью 18−20, днем 32−34 тепла.