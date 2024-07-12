Пыльные бури, 39-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 12 июля

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.
Днем на западе, юге Акмолинской области дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 29−34 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 29−31 тепла.
На юге, в горных районах Алматинской области кратковременный дождь, в горных районах области
временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 7−12 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура
воздуха ночью 18−20, днем 32−34 тепла.
Днем на юге, востоке, в горных районах области Жетысу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, в горных районах области 10 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, в горных районах области 27 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 31−33 тепла.
Днем на севере, в горах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, днем на севере, в горах порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 17, днем 34−39, в горных районах области 30 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25, днем 37−39 тепла.
Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северный, северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду, на западе, севере, в центральной части области временами 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, днем 24−29 тепла. В Уральске переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 24−26 тепла.
Днем в восточной половине Атырауской области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный 9−14, ночью на севере, востоке области, днем порывы 15−20, на востоке области 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, днем 28−33 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 30−32 тепла.
На севере, востоке, в центре Мангистауской области дождь, гроза, днем град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, в центре области 15−20, временами порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27, днем 32−37 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26, днем 33−35 тепла.
Ночью на севере, западе Актюбинской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, западе области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, западе, юге области 15−20 метров в секунду, временами порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на севере области 14, днем 20−25, на юге области 28 тепла. В Актобе облачно, ночью небольшой дождь, днем дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 21−23 тепла.
Ночью на западе, юге Костанайской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, юге области град, шквал. Ветер восточный 9−14, на севере, западе, юге области порывы 15−20, днем временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, днем 28−33 тепла. В Костанае переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный 7−12, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
Днем на юге, западе Северо-Казахстанской области дождь, гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на юге, западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 27−32 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 29−31 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 26−31 тепла. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 29−31 тепла.
Днем на западе Карагандинской области дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 21, днем 25−30, на юге области 33 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 26−28 тепла.
На западе, севере, в центр области Улытау дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20, на севере области временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, на востоке области 17, днем 28−33, на севере области 25 тепла. В Жезказгане переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 31−33 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 9, днем 27−32, на востоке области 23 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 28−30 тепла.
В области Абай без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на юго-западе области 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 10, днем 29−34, на западе области 26 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 29−31 тепла.
На западе, севере, в центре Кызылординской области дождь, гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный ночью 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на севере области 32 тепла. В Кызылорде переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Днем пыльная буря. Ветер юго-западный ночью 8−13, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26, днем 36−38 тепла.
Ночью в горных районах Жамбылской области, днем на юге, востоке, западе, в горных районах области
кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 32−37, в горных районах области 28 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 33−35 тепла.