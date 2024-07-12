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«Махнем не глядя…»: в Приморье проведут обмен транспортных карт

Теперь оплата за проезд будет производится всероссийским сервисом.

Источник: Primgazeta.ru

В Приморском крае начинается обмен «Транспортных карт Владивостока» на карты российского сервиса оплаты проезда «Тройка».

Компания «Цифровое Приморье» — оператор транспортного процессинга, производит бесплатную замену старых карт на карты нового сервиса. Процесс пройдет в несколько этапов при содействии профильных подразделений муниципальных органов власти.

На первом этапе будут обмениваться карты в городах Артем, Большой Камень, Дальнереченск, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск, селе Хороль.

Владельцам «Транспортных карт Владивостока» перед обменом необходимо убедиться, что на старой карте не осталось средств, так как их перевод с карты на карту в данной ситуации невозможен.

Города и адреса точек обмена карт:

Артем: остановка «Артем — Центр» — в диспетчерской;

Большой Камень: офис МУП «Городское хозяйство», ул. Гагарина, дом № 17 «а»;

Дальнереченск: Администрация Дальнереченска, ул. Победы 13, каб. 23;

Находка: Находкинский проспект, 7 «г» (автовокзал, билетная касса);

Спасск- Дальний: Администрация городского округа, ул. Борисова, 17, каб.13;

Уссурийск: автовокзал, ул. Чичерина, 121;

Хороль: автостанция, Комсомольская, 5.

В розничной продаже карты появятся в ближайшее время. Первоначально их можно будет приобрести в отделениях «Почты России». Ориентировочная стоимость карты составит 150 рублей.