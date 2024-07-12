«Махнем не глядя…»: в Приморье проведут обмен транспортных карт

В Приморском крае начинается обмен «Транспортных карт Владивостока» на карты российского сервиса оплаты проезда «Тройка».



Компания «Цифровое Приморье» — оператор транспортного процессинга, производит бесплатную замену старых карт на карты нового сервиса. Процесс пройдет в несколько этапов при содействии профильных подразделений муниципальных органов власти.



На первом этапе будут обмениваться карты в городах Артем, Большой Камень, Дальнереченск, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск, селе Хороль.



Владельцам «Транспортных карт Владивостока» перед обменом необходимо убедиться, что на старой карте не осталось средств, так как их перевод с карты на карту в данной ситуации невозможен.



Города и адреса точек обмена карт: